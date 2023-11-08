Список самых сексуальных мужчин журнал People составляет каждый год.

Американский журнал People определил самого сексуального мужчину 2023 года. Им стал герой популярного сериала "Анатомия Грей" и третьей части "Дневника Бриджит Джонс" Патрик Демпси.

Список самых сексуальных мужчин журнал People составляет ежегодно, в этом году возглавить рейтинг повезло 57-летнему актеру.

"Я рад, что это происходит сейчас в моей жизни. Приятно иметь признание, и, безусловно, мое эго порадовали, но это дает мне возможность использовать его для чего-то положительного", - рассказал Депмси.

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Актер в шутку воспринял информацию о своей победе, сказав, что его дети засмеют отца из-за его нового статуса.

Добавим, более двух десятилетий Патрик Депмси очаровывает зрителей американского медицинско-драматического сериала "Анатомия Грей" в роли нейрохирурга-сердцееда Дерека Шепарда. Он начал сниматься в нем с 2005 года.

Интересные факты о Патрике Демпси

Патрик Демпси женат уже более 24 лет. Вместе с Джиллиан Финк у них трое детей: 21-летняя Талула и 16-летние близнецы Саливан и Дарби.

В 2015 году пара решила расстаться, однако в ноябре 2016-го муж и жена все-таки помирились.

Демпси известен также своим увлечением автогонками. Он является серебряным призером популярных гонок 24 часа Ле-Мана в классе LMGTE Am в 2015 году.

Добавим, что красавчик Брэд Питт закрутил роман с новой пассией - фитнес-тренеркой Инес де Рамон.

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