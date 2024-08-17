Барбара Кузьменко почтила память родного человека.

Знаменитому украинскому певцу Кузьме Скрябину, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, сегодня, 17 августа, исполнилось бы 56 лет. Его дочь - Барбара Кузьменко - поздравила папу с днем рождения.

Как известно, 10 лет назад произошла трагедия. Скрябин погиб в автокатастрофе в феврале 2014 года. Сегодня кумиру украинцев могло бы быть уже 56 лет, но ему навсегда 46. По случаю важного праздника 26-летняя Барбара решила почтить память отца.

В своем Instagram она поделилась архивным кадром с исполнителем. На фото девушка еще совсем маленькая сидит на руках у звездного папы. Единственная дочь Кузьмы не скрывает, что ей очень не хватает отца. Певец погиб, когда Барбара была еще подростком.

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"С днем рождения, самый лучший папа", - написала под фото Кузьменко.

К слову, Барбара не пошла по стопам папы, а решила стать врачом. Она окончила медицинский университет в Киеве. Девушка получила образование дерматолога и работает косметологом.

В 2019 году Кузьменко вышла замуж за Виктора Тура. Он также работает в сфере медицины. Пара познакомилась в университете. Детей у них пока нет.

Напомним, ранее дочь Кузьмы Скрябина стала крестной мамой и показала редкие фото с любимым.

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