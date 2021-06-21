Певица еще не знает, нужны ли ей новые отношения.

Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала о самом личном.

В недавнем интервью в программе "Без фильтров" (Казахстан) певица затронула тему любви и влюбленности, признавшись, что не знает, чего хочет и к чему готова.

После смерти Евгения Огира, мужа и продюсера Тины Кароль, артистка долго страдала от посттравматического синдрома. В годовщину брака с покойным возлюбленным она находилась в Казахстане. Звезда рассказала, чувствует ли до сих пор боль.

"Боль фантомная, она никогда не пройдет. Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась. Я подумала, что лучше я буду здесь с тем, что нас объединяет хотя бы физически, с обручальными кольцами, чем я буду стоять у могилы и снова плакать. Поэтому я выбрала для себя прилететь и взять наши важные вещи", – поделилась знаменитость.

Ведущая Камила Жусупова задала Тине личный вопрос о том, что Кароль начала себе позволять, что изменилось в ней внутри и снаружи, готова ли она к чему-то новому. Артистка ответила, что она стала понемногу оживать (после потери супруга, – УНИАН), но вопрос ее заставил врасплох.

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"Я хочу влюбиться? Не знаю. Не хочу. Чего я хочу? Расцвести, наверное. Ощутить свою полную силу как женщины. Я хочу любви? Не знаю. Но может быть открыта к ней", – сказала Тина Кароль в видео, опубликованном в YouTube.

Недавно Кароль приехала в Казахстан, чтобы презентовать свой новый альбом "Красиво".

Ее приезд в Алматы совпал с годовщиной ее свадьбы с Евгением Огиром, который умер в 2013 году. В памятный день Тина опубликовала у себя в Instastories видео, на котором показала, что носит на шее шнурок с двумя обручальными кольцами.

Отметим, кардинальные изменения в образе Тины Кароль начались с выходом ее нового альбома "Красиво". Из драматической и лирической певицы она превратилась в независимую и дерзкую. В пластинке она даже экспериментировала с голосом, сменив тембр.

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Автор: Виктория Гордиенко