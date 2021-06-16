Тина Кароль 13 лет назад вышла замуж за продюсера Евгения Огира, который умер от рака.

Украинская певица Тина Кароль в инста-сториз показала душераздирающее видео, на котором предстала с подвеской с двумя обручальными кольцами.

Так, 15 июня звезда почтила память своего покойного супруга Евгения Огира, с которым отмечала бы тринадцатую годовщину свадьбы.

"Мы вместе в небе и на земле", - подписала видео певица.

Напомним, в 2008 году Кароль вышла замуж за своего продюсера Огира. В браке у них родился сын Вениамин. Но в 2013 году Евгений умер от рака желудка.

Читайте такжеВнук Елизаветы II развелся с женой после 12 лет брака

6 февраля 2014 года Тина Кароль выпустила пятый студийный альбом "Помню", который посвятила своему покойному мужу.. В альбом вошло 7 композиций. 14 февраля 2014 года вышел автобиографический фильм "Сила любви и голоса" про жизнь Тины Кароль и Евгения Огира.

28 апреля 2015 года, в годовщину смерти Евгения Огира, Тина выпустила песню "Спасибо" в память о муже.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич