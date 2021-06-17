Исполнительница сходила на главный рынок города Алматы за местными продуктами.

Популярная украинская певица Тина Кароль прилетела на неделю в Казахстан, где будет рекламировать свой новый альбом "Красиво".

Кадрами с поп-звездой в Алматы поделилась ее фан-группа в Instagram.

Читайте такжеТина Кароль показалась в откровенном платье с вырезами (фото)Так, исполнительница встретилась в Казахстане с фанатами и спела в эфире утреннего шоу. Для таких мероприятий она выбрала наряд из летней коллекции Louis Vuitton.

Кроме того, Кароль застали на местном рынке, где она купила мед и фрукты.

"Тина собирается посетить культурные точки Алматы. В частности, певица хочет покататься на канатной дороге и встретить рассвет в горах", – сообщается на фан-странице знаменитости.

Новый альбом Тины Кароль "Красиво"

2 апреля мегапопулярная украинская певица Тина Кароль представила свой альбом "Красиво". В нем поклонники творчества артистки услышали совсем новую тину. В него вошли семь треков - "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".

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Автор: Ольга Робейко