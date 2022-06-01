Так она решила конфликты, возникающие между поколениями в ходе совместной жизни.

Недавно сын певицы-путинистки с украинскими корнями Наташи Королевой Архип представил публике свою девушку. Вскоре они стали жить вместе в доме Тарзана и Наташи. Долго так продолжаться не могло, поэтому певица решила арендовать наследнику и своей будущей невестке апартаменты. Об этом пишут росСМИ.

Сообщается, что Архип Глушко, который привык к роскоши, сейчас вынужден жить в хрущевке. Аренду жилья оплачивают богатые родители, так как сам Архип еще учится, а музыка пока что не приносит таких доходов, как хотелось бы.

"Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, то ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее", - поделилась опальная звезда в одном из своих интервью.

"Наш сын снимает "однушку" в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно", - добавила Королева.

Отметим, сама Наташа после 24 февраля 2022 года ни разу не высказала свою позицию касательно войны в Украине. А вот ее муж Сергей Глушко открыто поддержал войну и агрессивную путинскую политику. Ходят слухи, что именно по этой причине мама и сестра Наташи, живущие в США, отписались в социальных сетях от горе-родственника.

Напомним, Наташа Королева вместе с путинистами выступила на концерте в России.

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