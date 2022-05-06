Певица также появилась в объятиях своего супруга Тарзана, поддерживающего путинский режим.

Российская певица родом из Украины Наташа Королева выступила на одном концерте с артистами, поддерживающими войну в Украине.

Так, она выступила на концерте к 9 мая с Александром Буйновым, Львом Лещенко и супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан. Отметим, все эти люди активно поддерживают "фюрера" Владимира Путина и геноцид украинского народа.

Впрочем, сама Королева до сих пор молчит о войне в Украине. Пока на ее Родине оккупанты убивают людей, она не только дает концерты в РФ, но и отрывается на праздничных ужинах российских звезд.

Отметим, Наташа Королева родилась в Киеве. Долгое время она жила на Борщаговке, там же и училась в местной школе. При этом строить карьеру она предпочла в РФ. В стране-агрессоре она встретила и своего супруга Тарзана, который активно поддерживает путинский режим.

Напомним, ранее сестра молчуньи Королевой записала песню на украинском языке и показала кадры войны.

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