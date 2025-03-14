Артистка с юмором отреагировала на эту ситуацию.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно впервые показалась после похудения на 15 килограммов, упала на сцене.

Конфуз произошел с артисткой во время выступления в Полтаве. Могилевская пела свой хит "Я танцевала" и во время зажигательной хореографии не удержалась и оказалась на полу.

К счастью, с Натальей все хорошо, она сразу поднялась и продолжила петь. Видео момента падения она опубликовала в своем TikTok.

"Друзья, видите, так похудела, что уже падаю", - с юмором подписала видео певица.

Реакция сети

Поклонники Могилевской поддержали ее и написали, что восхищаются профессионализмом:

"Артист может выйти из любых ситуаций... Браво, упали-встали, улыбнулись и вперед"

"Кто не падал, тот не поднимался! Наталья очень хорошенькая стала и сильно похудела"

"Прикольная и настоящая. Точно поет вживую"

"Она такая крутая! Обожаю".

Напомним, ранее Наталье Могилевской сделали операцию. Певица не раскрыла причину хирургического вмешательства, но отметила, что после операции, а также из-за стрессов и загруженных рабочих графиков ее организм сильно ослаб.

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