Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно впервые показалась после похудения на 15 килограммов, упала на сцене.
Конфуз произошел с артисткой во время выступления в Полтаве. Могилевская пела свой хит "Я танцевала" и во время зажигательной хореографии не удержалась и оказалась на полу.
К счастью, с Натальей все хорошо, она сразу поднялась и продолжила петь. Видео момента падения она опубликовала в своем TikTok.
"Друзья, видите, так похудела, что уже падаю", - с юмором подписала видео певица.
Реакция сети
Поклонники Могилевской поддержали ее и написали, что восхищаются профессионализмом:
- "Артист может выйти из любых ситуаций... Браво, упали-встали, улыбнулись и вперед"
- "Кто не падал, тот не поднимался! Наталья очень хорошенькая стала и сильно похудела"
- "Прикольная и настоящая. Точно поет вживую"
- "Она такая крутая! Обожаю".
Напомним, ранее Наталье Могилевской сделали операцию. Певица не раскрыла причину хирургического вмешательства, но отметила, что после операции, а также из-за стрессов и загруженных рабочих графиков ее организм сильно ослаб.