Певица Наталья Могилевская, которая ранее рассказывала о желании похудеть, похвасталась результатами.
На днях она опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, что смогла надеть платье из шоу "Танцы со звездами". Артистке удалось вернуться в форму, в которой она была в 2017 году.
"Счастлива, что снова смогла надеть платье, которое надевала на "Танцах со звездами". Поздравляйте - минус 15 кг", - подчеркнула Могилевская.
Реакция сети
В комментариях под видео поклонники засыпали комплиментами Наталью:
- "Вау! Вы крутая"
- "Какая красавица. Вам очень идет платье"
- "Моя челюсть на полу... Женщина, что вы делаете? Я устала быть в шоке, вы большая молодец"
- "Красивая украинская женщина".
К слову, летом прошлого года Могилевская рассказывала о методике своего похудения. Сначала звезда решила попробовать тренировки и голодание, затем употребление соков, а позже перешла на фрукты. Некоторые подписчики хейтили певицу, ведь считали, что она пропагандирует неприятие себя. Однако большинство поддерживали Наталью и радовались ее стремлению к изменениям.
Напомним, ранее стало известно, что Наталье Могилевской сделали операцию.