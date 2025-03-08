Артистка поразила результатами в сети.

Певица Наталья Могилевская, которая ранее рассказывала о желании похудеть, похвасталась результатами.

На днях она опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, что смогла надеть платье из шоу "Танцы со звездами". Артистке удалось вернуться в форму, в которой она была в 2017 году.

"Счастлива, что снова смогла надеть платье, которое надевала на "Танцах со звездами". Поздравляйте - минус 15 кг", - подчеркнула Могилевская.

Реакция сети

В комментариях под видео поклонники засыпали комплиментами Наталью:

"Вау! Вы крутая"

"Какая красавица. Вам очень идет платье"

"Моя челюсть на полу... Женщина, что вы делаете? Я устала быть в шоке, вы большая молодец"

"Красивая украинская женщина".

К слову, летом прошлого года Могилевская рассказывала о методике своего похудения. Сначала звезда решила попробовать тренировки и голодание, затем употребление соков, а позже перешла на фрукты. Некоторые подписчики хейтили певицу, ведь считали, что она пропагандирует неприятие себя. Однако большинство поддерживали Наталью и радовались ее стремлению к изменениям.

Напомним, ранее стало известно, что Наталье Могилевской сделали операцию.

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