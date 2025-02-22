Певица рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, сообщила, что перенесла операцию. Больше недели исполнительница скрывала это от своих поклонников, но когда ее самочувствие улучшилось, вышла на связь и раскрыла подробности.

Знаменитость заявила о хирургическом вмешательстве на своей странице в Instagram. По ее словам, сейчас она уже находится дома и продолжает лечение в домашних условиях. Звезда принимала антибиотики после операции, но, кроме этого, она заболела еще и гриппом А.

Артистка не раскрыла причину хирургического вмешательства, но отметила, что после операции ее организм ослаб. Из-за стрессов и загруженных рабочих графиков состояние ее здоровья снова ухудшилось.

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"Самая страшная ночь прошла, но ее точно никогда не забуду. Друзья, температура 40 - это обязательно скорая и больница, от которой я отказалась и очень пожалела. За неделю до этого я делала операцию и поэтому была в стрессе, потому что сразу после операции дала три спектакля и была очень обессилена. Поэтому такая температура. Но меня спасло то, что я уже неделю была на антибиотике из-за оперативного вмешательства и вчера как раз был последний день", - написала Могилевская.

Также в фотоблоге знаменитость поделилась своими методами лечения в домашних условиях. В частности, она принимает различные витамины и продукты, которые укрепляют иммунитет. Также такие продукты она дает двум приемным дочерям, чтобы предостеречь их от болезни.

"Кроме остатков антибиотиков и противовирусных, я попробовала все подряд: от исландского мха до куркумы с медом, в которые всегда добавляю "изюминку" с детства - масло какао. Так же теперь помогаю и детям: вся в стаканчиках-баночках бегаю по дому и кому-то что-то даю", - указала Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась подарком от мужа на День всех влюбленных. Знаменитость поделилась атмосферным фото, на котором выглядела счастливой.

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