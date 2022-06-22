Певица анонсировала премьеру, которая состоится с 28 июня по 5 июля 2022.

Продюсер и певица Наталья Могилевская остается в Украине после того, как на нашу страну полномасштабно напала Россия. Она убеждена - народные артисты должны быть с народом, поддерживать людей своим творчеством. Несмотря на опасность обстрелов, она остается в Киеве и анонсировала премьеру моноспектакля "Я вдома", где выступила автором и режиссером.

Подробнее звезда рассказала в своем Instagram-блоге.

"Этот спектакль соткан из реальных событий этой войны, из моей жизни, пережитых эмоций. Стихи и песни, которые рождались во время переездов, концертов и встреч с военными, ранеными и людьми, пострадавшими от оккупации. Иногда, сегодня нам всем нужно иметь возможность дать волю своим эмоциям, освободить себя от гнета чувств, которые очень давят. Должно быть место, где мы можем поплакать, поговорить и услышать того, кто тебя понимает. Дать волю ненависти, боли, любви и нежности, которых тоже на войне много", - пояснила народная артистка.

Отметим, премьера запланирована на период с 28 июня по 5 июля 2022 в Национальном театре им. Леси Украинки. Могилевская планирует исполнять композиции из своего репертуара и стихи авторства Юрия Рыбчинского.

Напомним, Руслана сломала ногу и призвала дать Украине шанс провести Евровидение 2023.

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