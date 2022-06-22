Певица призвала мир доказать, что верит в Украину.

Украинская певица Руслана Лыжичко не смогла присутствовать на акции, целью которой было призвать дать Украине шанс провести Евровидение 2023. Оказывается, она сломала ногу, поэтому и не попала в эпицентр событий.

При этом Руслана записала видеообращение, в котором призвала мир доказать, что он верит в нашу страну.

"Мариуполь, Азовсталь продемонстрировали настоящий героизм украинцев. Именно поэтому "Евровидение" должно пройти в Украине в следующем году. Так должно быть, так правильно! Это значит, что вы верите в Украину, что мы сможем. Мы победим вместе. Так что дайте нам шанс", – сказала Руслана.

Напомним, Европейский вещательный союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидение в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, ведь они заняли второе место в этом году.

BBC ведет переговоры с Европейским вещательным союзом о проведении мероприятия. Этот шаг был бы разрывом традиции проводить мероприятие в следующем году в стране победителя.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не соглашается с характером принятия решения ЕВС относительно невозможности проведения Международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в стране.

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