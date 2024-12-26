Наталка Карпа призналась, что быть мамой для своей дочери Златы - это настоящий дар от Бога.

Украинская певица Наталка Карпа поделилась ярким событием из жизни своей семьи - ее дочь Злата отметила первый юбилей. Девочке, которая родилась в браке с военнослужащим Евгением Тереховым, исполнилось пять лет.

Чтобы сделать этот день особенным, Наталка устроила праздничный фотосет, который стал настоящим воплощением тепла и любви. На фотографиях, опубликованных в Instagram, исполнительница вместе с дочкой предстали в блестящих образах, которые гармонично дополнял праздничный новогодний декор.

Злата выглядела как настоящая маленькая принцесса, а Наталка - нежная и счастливая мама. Певица дополнила серию фотографий эмоциональным сообщением, в котором адресовала девочке теплые слова и искренние пожелания.

Видео дня

"Быть твоей мамой - это действительно благословение Бога! Я непрерывно благодарю Всевышнего за тебя! Потому что ты - моя мотивация и вдохновение, за которую я благодарю каждый вечер, ложась в постель и просыпаясь в новом дне! Я безгранично тебя люблю! Будь счастливой, моя золотая девочка! С днем рождения, Златка!" - написала Наталка Карпа.

К слову, Злата - единственная дочь Наталки Карпы, и певица часто делится моментами их совместной жизни в соцсетях. Для артистки этот день стал еще одной возможностью подчеркнуть, как сильно она любит своего ребенка и насколько счастлива от роли мамы.

Напомним, Наталка Карпа рассказала детали о состоянии Лесика после остановки сердца.

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