Музыкант узнал Наташу.

Известная украинская исполнительница Наталка Карпа наведалась во львовскую больницу, где проходит лечение ее друг и коллега по сцене, музыкант Олег Турко, более известный как Лесик. Певица не только поддержала музыканта, но и поделилась радостными новостями и трогательными деталями его выздоровления. Об этом певица рассказала в Instagram.

По словам Карпы, состояние артиста все еще тяжелое, но он пришел в себя и даже шутит! Когда Наталка Карпа взяла Лесика за руку, он с оптимизмом заверил, что они еще сыграют много концертов вместе.

Сам факт, что Лесик выжил после двухчасовой реанимации - настоящее чудо. Врачи подтвердили, что такие случаи чрезвычайно редки.

Видео дня

"То, что он выжил после двухчасовой реанимации, - это чудо, единичные случаи в мире. Врачи сами сказали, что видели такое только в фильмах", - написала певица.

Сейчас Лесику нужно время и лечение для полного восстановления.

"Нужно много времени и лечения, чтобы восстановить все жизненные функции, но лично я верю, что Бог даровал этому парню второй день рождения", - добавила Наталка Карпа.

Новость о выздоровлении Лесика вызвала волну радости и поддержки в соцсетях.

Поклонники желают музыканту скорейшего выздоровления:

"Слава Богу! Пусть скорее выздоравливает! Сил ему и его семье!"

"Я плачу от счастья! Лесик - боец! Мы все с тобой!"

"Это невероятно! Вера и любовь творят чудеса!"

"Пусть выздоравливает и возвращается на сцену! Ждем новых концертов!"

Напомним, 15 октября во время концерта в Ивано-Франковске у Лесика остановилось сердце. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем доставили в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости: