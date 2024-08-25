Супруги отправились в отпуск в горы.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко провела время со своим мужем, который сейчас служит в рядах ВСУ, актером Андреем Фединчиком. Супруги поехали в горы и поделились фотографиями оттуда.

В своем Instagram артистка рассказывала, что любимого отпустили на некоторое время с фронта, чтобы побыть с семьей. Пара решила провести эти дни в горах.

Вместе с 6-летним сыном Андреем они отправились в Карпаты. Именно там звездная семья отпраздновала День Независимости Украины. По случаю праздника актеры примерили вышиванки и поделилась кадрами с фотосессии.

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Важный день супруги отпраздновали в ресторане, где они наслаждались национальными украинскими блюдами.

"Лучший День Независимости. Настоящий украинский кайф. Хочу оставить это здесь. Большое счастье чувствовать, что ты живешь эту жизнь не зря! У нас - дыхание свободы. Слава Украине. Слава ВСУ. Слава нации. Украина превыше всего", - поздравила Денисенко.

Как известно, Фединчик женился на Наталье в 2017 году. Уже через год у влюбленных родился сын Андрей. В первые дни полномасштабного вторжения актер пополнил ряды ВСУ. Решение мужа стало настоящим ударом для звезды, но она поддержала любимого и ждет его возвращения со службы.

Напомним, ранее Наталка Денисенко поделилась кадрами с Фединчиком и рассказала, какой подарок он привез с фронта.

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