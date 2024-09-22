Актриса поделилась редкими кадрами с мальчиком.

Известная украинская актриса, звезда "Крепостной" Наталка Денисенко поехала на отдых со своим 6-летним сыном Андрюшей от актера и военного Андрея Фединчика. Знаменитость рассказала, где они с мальчиком решили провести выходные.

В своем Instagram актриса поделилась, что с ребенком они отправились в загородный гостиничный комплекс возле Киевского моря. Звездная семья решила несколько дней провести у водоема и насладиться последним теплыми днями.

После заселения в отель Денисенко радостно делилась с подписчиками кадрами с отдыха. В частности, она показала, как выглядит их номер и вид из него на море.

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Наталья вместе с сыном уже успели искупаться в бассейне и насладиться красотой заката на берегу моря. Впервые за долгое за долгое время артистка показала Андрюшу. Ранее она рассказывала, что мальчик не любит фотографироваться, поэтому такие кадры настоящая редкость в блоге Денисенко.

Пока сын играл камнями на берегу моря звезда поделилась впечатлениями от отдыха и отметила, что ей очень нравится местность.

"У меня сегодня релакс день с очень классным парнем, который дарит мне любовь высшего сорта. Мы приехали на отдых на море. Действительно морской вайб. Спасибо, Боже, что даешь людям силу и вдохновение строить такие места. Как я кайфую", - сказала Наталка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко высказалась о русскоязычных украинцах во время войны. Звезда посоветовала, с чего стоит начать переход на украинский.

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