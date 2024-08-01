В то же время Потап показался в новой стране.

Известная украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время похвасталась подарком от своего мужа - рэпера и продюсера Потапа. Сейчас супруги находятся в разных странах.

Как известно, пара уже давно не живет вместе, потому что они строят свою карьеру в разных точках Европы. Однако Потап решил порадовать любимую и заказал ей большой букет цветов в плетеной сумке, а курьер доставил подарок певице.

В этот момент артистка как раз готовилась к съемкам со стилистом и визажистом. В своем Instagram исполнительница показала роскошный букет и не скрывала своего счастья. Каменских поблагодарила мужа за цветы. Однако она не рассекретила место своего пребывания.

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"Спасибо, моя любовь", - лаконично подписала снимок на испанском Настя.

В то же время Потап не скрывает свое место пребывания. В Instagram он показался на баскетбольной площадке. Выяснилось, что рэпер прилетел на Кипр. Вероятно, знаменитость некоторое время проведет на острове, где будет наблюдать за соревнованиями и работать. В подписи к фото он отметил, что на Кипре как раз будет проводиться чемпионат Европы по баскетболу.

"Кипр готовится к Евробаскету 3х3!" - написал Потап.

Что известно об отношениях Потапа и Каменских

Звезды начали работать вместе в 2006 году в дуэте "Потап и Настя". В течение многих лет ходили слухи об их романе, но они долго не подтверждали свои отношения. Лишь в 2019 году пара официально объявила о бракосочетании.

Позже они начали сольные карьеры. В частности, артистка выпускала песни как на украинском, так и на испанском языках, тогда как Потап сосредоточился на продюсерской деятельности и написании музыки. Сейчас они живут за границей.

Напомним, ранее Настя Каменских нахамила известной журналистке. Артистка отказалась отвечать на вопросы медийщицы.

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