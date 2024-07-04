Артистка отказалась отвечать на вопросы медийщицы.

Известная украинская певица Настя Каменских после возвращения в Украину наотрез отказалась общаться с украинской журналисткой. Помощница исполнительницы объяснила, почему у звезды такая категоричная позиция.

Во время презентации песни "Грехи" в Киеве журналистка "Люкс ФМ" Наталья Тур хотела взять комментарий у артистки. На что та категорически отказалась говорить и даже не захотела объяснить свою позицию.

Вместо Каменских к медийщице подошла ее помощница и заявила, что исполнительница "не будет отвечать журналистам, которые плохо высказывались о ней". Тем самым женщина намекнула, что СМИ обидело Настю. Тур попыталась понять, в чем причина, но ответа так и не получила.

"Люкс ФМ мы комментарии не даем, извините, пожалуйста. Потому что мы не даем комментарии тем СМИ, которые не очень хорошо высказываются об артисте", - сказала помощница.

После этих слов Наталья предположила, что Каменских есть что скрывать от медиа, поэтому она не согласилась на разговор.

Сама журналистка решила не оставлять инцидент просто так. Она поделилась мыслями по поводу ситуации в Instagram и написала, что Настя просто не готова отвечать на "неудобные" вопросы. А поведение артистки назвала "хамством".

"У меня есть одна цель - качественно выполнить свою работу. Собственно, каждый артист имеет возможность ответить на эти вопросы, лично поставить все точки над и, развеять сплетни вокруг себя, прокомментировать свои действия или слова. Однако некоторые к прямым вопросам не привыкли и подпускают к себе только тех, кто точно "безопасен". Я пришла в шоу-бизнес не дружить, я пришла сюда выполнять свою работу. И всегда за конструктивный диалог. Но если кто-то не готов говорить и отвечать на вопросы - для меня это тоже ответ. Оскорбления - это тоже ответ. Хамство - это тоже ответ. То, что оставалось всегда за кадром, больше не будет оставаться за кадром", - заявила Наталья.

Напомним, ранее Настя Каменских резко ответила на хейт относительно исполнения ею русскоязычных песен.

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