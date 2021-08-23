19 августа Катя Осадчая родила ведущему второго сына.

Телеведущий и актер Юрий Горбунов запечатлел момент, как их с Катей Осадчей новорожденный сын по приезду домой из роддома знакомится со старшим братом Иваном.

Новый милый снимок счастливый папа опубликовал в своем Instagram.

"Привет, брат! Наши ребята знакомятся", – подписал он фото.

"Какое это счастье! Еще нужно лапочку-дочку", "Самое дорогое в мире", "Милота", "У вас такие красивые сыновья", "Классные", "Пусть растут здоровенькие", "Поздравляю с пополнением", – отреагировали поклонники в комментариях.

Как известно, мальчик появился на свет рано утром 19 августа текущего года. Малыш – второй ребенок у Горбунова с Осадчей.

У ведущей еще есть сын от первого брака, его зовут Илья. В прошлом году парню исполнилось 18 лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц