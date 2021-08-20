Фото, на котором запечатлен сын Горбунова и Осадчей, в Instagram набрало десятки тысяч лайков.

Телеведущий и актер Юрий Горбунов опубликовал фотографию, на которой запечатлен с новорожденным сыном от супруги-ведущей Кати Осадчей.

Артист разместил снимок с малышом на своей странице в Instagram. Снимок за час собрал более 30 тысяч лайков.

Актер коротко подписал фото: "Вот он – наша нежность".

Горбунов отметил, что снимок был сделан в одной из киевских клиник.

В комментариях Горбунова поздравила с пополнением в семье ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко.

"Поздравляю, отец", – написала телеведущая.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в феврале 2017 года. Пара долго не выносила на публику свои отношения. Осадчая 18 февраля 2017 года родила Горбунову первенца. Мальчика назвали Иван.

Второго сына для Горбунова ведущая родила рано утром 19 августа текущего года.

У Осадчей есть сын от первого брака, его зовут Илья. В прошлом году парню исполнилось 18 лет.

Автор: Екатерина Присяжнюк