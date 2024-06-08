Супермодель призналась, что не сама родила детей.

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая в 2023 году стала мамой во второй раз, рассказала о своем материнстве. Также манекенщица раскрыла, как появились на свет ее дети.

54-летняя знаменитость в интервью Daily Mail сообщила, что сына и дочь ей родила суррогатная мать. Наоми говорит, что не пыталась искать мужчину, который стал отцом ее детей. По ее словам, она "гордится быть матерью-одиночкой".

Как известно, дочь манекенщицы появилась на свет в 2021 году. Через два года родился сыночек знаменитости. Звездная мамочка скрывает детей и совсем не показывает их публике. Сама модель это объясняет тем, что заботится об их будущем.

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Однако недавно в своем Instagram она едва ли не впервые поделилась кадрами с малышами на отдыхе.

"Мои дети для меня все. Да, я обращалась к суррогатной матери. Я хочу лучшего мира для моих детей. Они на 110 процентов мой приоритет. Наблюдаю, как многие молодые девушки говорят, что это слишком дорого иметь детей и, мол, они не хотят их. Между тем я всегда говорю: "Ты передумаешь. Ты захочешь быть мамой". Оно того стоит. Это так удивительно!" - подчеркнула Кэмпбелл.

К слову, Наоми имела ряд известных романтических связей, включая отношения с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро, Флевио Бриаторе. С ним она даже обручилась, однако до свадьбы так и не дошло. Также звезда была с Адамом Клайном и российским бизнесменом Владиславом Дорониным, с которым она встречалась с 2008 по 2013 год.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл раскрыла тайну своего одиночества. Знаменитая манекенщица призналась, что так и не встретила вторую половинку.

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