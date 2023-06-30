Ребенка, вероятно, родила сурмама.

53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась радостной новостью. Она стала мамой во второй раз.

"Милый мой, знай, что тебя лелеют безмерно и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Истинный дар от Бога… Благословенный! Добро пожаловать, малыш", - написала Кэмпбелл.

Также она оставила хештеги и добавила, что стать матерью никогда не поздно. На фото с младенцем не видно его лица. Однако заметно, что к ребенку тянется маленькая детская ручка. Вероятно, Кэмпбелл решила показать в кадре свою дочь, которая появилась на свет в 2021 году.

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Вероятно, второго ребенка супермодели родила суррогатная мать. В последнее время Кэмпбелл публиковала немало новых фото, однако на всех снимках можно заметить, что животика у нее не было.

Впрочем, модель могла скрывать беременность. Она держит личную жизнь в сторогом секрете и старается как можно меньше рассказывать.

Что известно о личной жизни Наоми Кэмпбелл

Известная модель не афиширует подробности личной жизни. Ей приписывали романы со многими мужчинами. В 1993 году Кэмпбелл обручилась с басистом U2 Адамом Клейтоном, однако через год они расстались. После этого модель крутила роман с Леонардо Ди Каприо, затем - со звездой "Формулы-1" Флавио Бриаторе. С ним она даже обручилась, однако до свадьбы так и не дошло.

После этого модель встречалась с российским бизнесменом Владиславом Дорониным, Робертом Де Ниро, Ашером, Лиамом Пейном. Однако замуж она так и не вышла. В 2021 году Кэмпбелл признавалась, что причина ее одиночества - работа. Она посвящает карьере все свое время.

В 2021 году Кэмпбелл рассказала, что у нее появилась дочь. Она делилась радостной новостью, однако не говорила, кто стал отцом ее ребенка.

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