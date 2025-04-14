Певец трогательно обратился к исполнительнице.

Украинский певец Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, публично обратился к своей экс-коллеге по группе "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.

На днях артистка во второй раз собрала поклонников в киевском Дворце спорта. На сольном концерте Надя исполнила песни из альбома "Heartbeat", а также спела хиты с коллегами. В частности, перед дуэтом с Позитивом она решила со сцены поздравить его с пополнением в семье. Соответствующее видео попало в сеть.

К слову, певец, который в декабре впервые стал отцом, не растерялся и ответил на поздравление так:

"И мы хотим, чтобы Надя стала мамой. Правда?".

Дорофеева отреагировала с улыбкой и сменила тему.

"Традиционно, я тебе хочу сказать - классная группа была, правда?" - сказала артистка.

Отметим, в начале полномасштабного вторжения певица сообщила о разводе с Владимиром Дантесом. В 2023 году она во второй раз официально вышла замуж. Избранником Нади стал ресторатор Миша Кацурин. Общих детей в паре нет, однако мужчина воспитывает двоих детей от предыдущего брака – дочь Александру и сына Ивана.

Напомним, Надя Дорофеева и Миша Кацурин поделились деталями отношений и рассекретили свои необычные традиции.

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