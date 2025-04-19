Артистка рассказала о причине плохого самочувствия.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно вместе с мужем Михаилом Кацуриным поделилась деталями своих отношений и рассекретила необычные традиции, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Telegram-канале артистка отметила, что пришлось неожиданно отменить рабочие планы. Причиной стала мигрень, которая начала беспокоить Дорофееву.

"Должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку зумов лежа и все. Ненавижу болеть", - подчеркнула Надя.

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Как сейчас чувствует себя исполнительница - она не отметила. Однако позже показала, что уже смогла встать с кровати и готовится к Пасхе вместе с мужем и его детьми Александрой и Иваном от первого брака с Дашей Кацуриной. Все вместе они куда-то ехали в машине.

"Ждем воскресенье, чтобы объесться паскаит", - подписала фотографию Дорофеева.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о самом большом сюрпризе от мужа. Звезда поделилась, что на ее прошлый день рождения Кацурин подготовился и устроил для нее настоящее кулинарное шоу.

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