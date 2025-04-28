Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая выпустила новый украиноязычный трек "Fenomenal", смогла вытеснуть россиян с первого места в музыкальных чартах Украины на стриминговых сервисах. Сейчас композиция исполнительницы лидирует в рейтингах и стала самой популярной в нашей стране благодаря большому количеству прослушиваний.
Новый сингл звезды, который должен был выйти еще в 2021 году, но увидел свет только сейчас, занимает первое место в чарте "Топ-100 в Украине" на Apple Music. Дорофеева смогла обойти российских рэперов Kizaru & Icegergert с их треком "Fake ID", который долгое время был лидером рейтинга.
Феномен "Fenomenal" в том, что он всего за несколько дней после релиза смог не только вытеснить россиян, но и стать самым популярным в Украине, несмотря на то что активного промо у песни не было, а также артистка перенесла премьеру танцевального видео.
На Spotify в чарте "Топ-50 (Украина)" "Fenomenal" занимает сейчас третье место. А вот на YouTube во вкладке "Популярное" композиция также лидирует и занимает первое место. Сама исполнительница признавалась в своем Telegram-канале, что не ожидала такого ажиотажа вокруг сингла, поскольку считала его исключительно концертным треком.
Таким успешным "Fenomenal" стал из-за того, что он был одним из самых ожидаемых треков звезды за последние четыре года. Дело в том, что первую русскоязычную версию хита Дорофеева представила на своих концертах еще в 2021 году, но его премьера на стриминговых сервисах перенеслась из-за войны в Украине.
После многочисленных просьб поклонников в течение этих четырех лет певица все же выпустила новую украиноязычную версию песни, которую давно исполняла на своих выступлениях. Кстати, композиция стала популярной и без клипа, поскольку выход танцевального видео перенесли из-за обстрела Киева оккупантами 24 апреля.
К слову, на YouTube на втором месте пока что остается "Fake ID" россиян. Такая же ситуация и в Apple Music. Однако все может измениться благодаря большему количеству прослушиваний других украинских артистов и их треков.
Напомним, ранее Мадонна установила рекорд в своей карьере. Клип американской исполнительницы собрал миллиард просмотров на YouTube через 39 лет после выхода песни. На сегодня это единственный музыкальный ролик артистки, который собрал такое количество просмотров.