Дебют в 9 лет: Надя Дорофеева показала фото с первой профессиональной фотосессии

Певица рассказала, что эта фотосессия стоила очень дорого.

Надя Дорофеева погрузила своих поклонников в ностальгию, поделившись редкими кадрами со своей первой профессиональной фотосессии. На фотографии 9-летняя Надя позирует с челкой и ярким макияжем. Как призналась артистка, эта фотосессия имела свою особую историю. Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Это моя первая фотосессия. Мне здесь 9 лет, и как вы видите, и как пишут в соцсетях, у меня уже наколотые губы. Эта съемка стоила моей семье 2500 гривен - на тот момент космическая сумма!" - рассказала Дорофеева.

Оказывается, семья Дорофеевых попала в руки мошенников, которые выманивали деньги у родителей, обещая помощь в модельной и артистической карьере.

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"И как оказалось впоследствии, мы наткнулись на мошенников, которые из очень многих семей выманивали деньги, делая вид, что они какое-то там агентство, которое потом помогает в модельной и артистической карьере. Был целый скандал потом по телевизору, и их закрыли. У нас осталось 10 классных фото, воспоминание о поездке в Киев и понимание, что каждый шаг, даже неудачный - важен", - отметила Надя.

Певица отметила, что каждая ситуация дает нам важные уроки.

"Первый урок, который я вынесла из этой фотосессии - карандаш для губ сильно увеличивает губы, даже без уколов. А второй и основной - если ты хочешь достичь своей мечты, не жалуйся на обстоятельства вокруг. Твою мечту никто, кроме тебя, не осуществит, просто вставай и делай!" - поделилась Дорофеева.

Несмотря на неприятный инцидент, Надя Дорофеева призывает не сдаваться на пути к мечте.

Напомним, Надя Дорофеева рассказала о съемках в фильме "Рождество".

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