Девушка также призналась, трудно ли ей было играть рождественского духа.

На телеканале 1+1 Украина состоится премьера музыкального фильма "Рождество.Ты не один". Зрители смогут увидеть киноленту уже 24 декабря в 21:00.

Интересно, что в фильме звезды украинского шоу-бизнеса сыграют фантастических Рождественских духов. Одной из таких персонажей будет певица DOROFEEVA. Девушка сыграет роль Флояры, которая жила в своем пространстве восхищения, обожания и пылких красных сердец.

Надя поделилась новым опытом и рассказала, трудно ли было вжиться в роль.

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"В образе Флояры собрано все то, что я не люблю в других людях. Именно поэтому мне было очень интересно сыграть роль самовлюбленной и самоуверенной девушки. Потому что в жизни я - полная ее противоположность", - рассказала артистка в интервью для сайта 1plus1.ua.

Дорофеева призналась, что не обошлось и без забавных ситуаций на съемочной площадке. Об этом она рассказала так:

"Учитывая то, что накануне съемок у меня был большой сольный концерт во Дворце Спорта, и все усилия шли туда, то у меня почти не было времени на подготовку к этой роли. Я работала над ней наедине с собой: учила и повторяла тексты, пока ехала в машине - это было единственное возможное время. Но, когда я со своим балетом сошли в кадр в день съемок, то мы насмеялись над тем, что происходило на съемочной площадке, поскольку эта роль - действительно гротескная и смешная".

Дорофеева также вспомнила, о чем мечтала в детстве и осуществилась ли мечта.

"Моя детская мечта была довольно банальной - быть артистом. И начала она воплощаться уже в 12 лет, когда я начала работать и зарабатывать первые деньги. Помню, что на один из первых гонораров купила маме шубу - и очень-очень этим гордилась. Такие первые воплощения моей мечты уже тогда в детстве показали мне, что дарить добро другим людям часто гораздо приятнее, чем себе. А моя мечта в конце концов осуществилась - я на сцене и занимаюсь любимым делом", - добавила Надя.

Что известно о сюжете музыкального фильма "Рождество.Ты не один"

В центре сюжета - история маленькой девочки, которая мечтает найти семью. Однако она убеждена, что ей чего-то не хватает для того, чтобы ее выбрали и полюбили родители. Фантастические Рождественские духи обещают помочь ей обрести эти качества.

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