Певица предстала в ярком купальнике.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новые снимки.

Звезда предстала на фото в розовом раздельном купальнике, бейсболке и солнцезащитных очках. В таком образе можно рассмотреть идеальную фигуру певицы, которую она не стесняется демонстрировать.

Этот снимок понравился фанам Нади. Они поставили более 113 тысяч лайков и засыпали певицу комплиментами.

"Кайф", "Купальник шикарный", "Дорофеева головного мозга", "Икона", "Красотка", "Шикарная", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич