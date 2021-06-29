Дорофеева похвасталась фигурой / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новые снимки.
Звезда предстала на фото в розовом раздельном купальнике, бейсболке и солнцезащитных очках. В таком образе можно рассмотреть идеальную фигуру певицы, которую она не стесняется демонстрировать.
Этот снимок понравился фанам Нади. Они поставили более 113 тысяч лайков и засыпали певицу комплиментами.
"Кайф", "Купальник шикарный", "Дорофеева головного мозга", "Икона", "Красотка", "Шикарная", - пишут поклонники в комментариях.
Дорофеева похвасталась фигурой / instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева похвасталась фигурой / instagram.com/nadyadorofeeva
Вас также могут заинтересовать новости:
- Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
- Наталья Могилевская в кожаном платье и с раздвинутыми ножками восхитила сеть
- Украинский шоумен "потерял" жену и маленькую дочь
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram