Певица показала кадр из предстоящего клипа.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в кружевном сексуальном белье с поясом и подтяжками. А наверх накинула кожаное пальто. В руках Надя держит зажигалку, тем самым намекая на название новой песни.

"Очень тонко намекаю на название трека", - написала Надя.

Напомним, что недавно группа "Время и Стекло" распалась. Надя решила начать сольную карьеру, а Позитив пока занимается группой MOZGI и продюссированием.

"Ух, детка", "Огонь", "Вау", "Пламенная женщина", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич