У актрисы обострилась крапивница.

Украинская актриса комедийного жанра Елена Кравец решила поставить на паузу свою творческую жизнь и работу в "Квартале 95" из-за проблем со здоровьем.

В интервью Маше Ефросининой знаменитость напомнила, что у нее крапивница. Последнее время болезнь начала прогрессировать, поэтому Кравец было некомфортно находиться в кадре.

Елена уточнила, что пока не знает, когда вернется к съемкам. Однако она благодарна коллегам, что отнеслись к ее решению с пониманием.

"Я взяла паузу, но пока не знаю, на какой срок. Мне было очень приятно, что все меня поняли. Они знают меня уже много лет и видели, что со мной происходит", - сказала Елена.

Сейчас же Кравец является ведущей проекта "Тихий вечер". Она рассказала, что с началом полномасштабной войны ценность каждого дня возросла, и она не хочет проживать не свою жизнь.

Напомним, ранее Елена Кравец вспомнила, как застряла в лифте с детьми.

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