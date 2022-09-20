Сергей Пускепалис, который с 2014 года ездил на Донбасс и поддерживал путинский режим, разбился 20 сентября.

Утром 20 сентября погиб известный российский актер Сергей Пускепалис. Он с 2014 года часто ездил на временно оккупированные территории Донбасса и поддерживал захватчиков. О его гибели сообщили росСМИ.

Известно, что актеру и режиссеру было 56 лет. Обстоятельства ДТП еще выясняются, но известно, что он ехал в очередной раз на Донбасс, вез туда автомобиль Ford Transit. Сообщается, что Пускепалис был пассажиром.

Видео дня

Авария произошла утром на юго-востоке Ярославской области. Автомобиль, в котором ехал Сергей, врезался в фуру. Судя по видео, которое опубликовал Tehegram-канал Mash, Ford Transit находился на встречной полосе. Сообщается, что в ДТП погибло два человека.

Напомним, "российская либералка" Собчак показала истинное лицо и назвала украинцев "нацистами". Собчак возмутило, что украинцы "шеймят" россиян.

Также УНИАН писал, что российский певец Пенкин отказался выступать на Донбассе после концертов в Крыму.

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