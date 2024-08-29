Стало известно, кто новая избранница актера.

Оскароносный актер Бен Аффлек, который разводится с певицей Дженнифер Лопес, закрутил новый роман. Стало известно, кто стал новой избранницей звезды и как долго он с ней в отношениях.

Как сообщает Daily Mail, 52-летний артист состоит в отношениях с 36-летней представительницей знаменитой американской династии - Кик Кеннеди. Инсайдеры указывают, что их роман начался еще задолго до того, как Бен заключил брак с Джей Ло. Следовательно, Аффлек в отношениях с дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего уже несколько лет.

Сейчас актер и Кик не появляются на публике, но они много времени проводят в компании друг друга, говорят источники. Кеннеди скрывает их взаимоотношения, поскольку не хочет быть в статусе "любовницы".

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"Она не разлучница. Она совсем не похожа на Джей Ло и предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Когда Бен впервые начал тусоваться с Кик, он вполне обоснованно думал, что попал в семью Кеннеди. Но она была слишком молода и не готова ни к чему серьезному", - отметил инсайдер.

К слову, Кик также работает в сфере кинематографа. Она сыграла небольшие роли в нескольких телешоу и фильмах. Ее отец Роберт - племянник 35-го президента США, а дедушка Роберт - сенатор штата Нью-Йорк, кандидат в президенты, которого застрелили во время предвыборной кампании, как и его брата Джона Кеннеди.

Брак Лопес и Аффлека - что известно

Бен и Джей Ло закрутили роман в 2001 году. Впоследствии актер сделал предложение, и они планировали свадьбу. Однако пара неожиданно отменила ее из-за недоразумения.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года. С марта 2024 года супруги не появлялись на публике вместе. Поэтому, начали распространяться слухи, что в их браке не все хорошо. Позже звезды выставили на продажу свой дом в Беверли-Хиллз. Наконец, стало известно, что Лопес подала документы на развод с Аффлеком.

Напомним, ранее инсайдеры рассказали как Джей Ло переживает развод с Аффлеком.

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