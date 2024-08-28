Инсайдеры рассказали, в каком состоянии находится звезда.

Известная американская певица Дженнифер Лопес и ее супруг - оскароносный актер Бен Аффлек - официально разводятся. Лица, приближенные к артистке, рассказали, как она переживает разрыв с экс-избранником.

После подачи документов на развод в суд Лос-Анджелеса Джей Ло не появляется на публике. Она никак не комментирует развод с Беном.

Инсайдеры в комментарии изданию Page Six отметили, что исполнительница тяжело переживает развод с мужем. Сейчас у нее самый сложный период в жизни. Источники указывают, что Лопес хотела сохранить брак, но поведение актера, не оставило ей выбора.

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"Для нее было невероятно тяжело, что Бен решил отстраниться от их брака и продолжить жизнь, оставив ее позади. Она не хотела развода. Она хотела разобраться. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто сдастся. Для нее было почти пыткой ожидать", - поделился инсайдер.

Несмотря на сложный период и переживания, по словам источников, сейчас звезда почувствовала облегчение. Она переживает развод с родными, которые поддержали ее решение.

"Ее семья и друзья соглашаются, что это было правильное решение", - подытожили люди, приближенные к певице.

Как известно, пара была в браке 2 года. Дженнифер и Бен неожиданно перестали появляться на публике вместе и носить кольца. Поклонники предположили, что у супругов кризис в отношениях. В августе 2024 года стало известно, что Лопес официально подала на развод с Аффлеком.

Напомним, ранее мы писали, что Бен Аффлек разрушил брак с Джей Ло. Стало известно, что натворил актер.

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