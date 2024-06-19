Певица объяснила, почему собака ведущего живет с ней.

Известную украинскую певицу Lida Lee заподозрили в романе с ведущим-воином Даниэлем Салемом. На фоне слухов об этом артистка ответила, действительно ли она находится в романтических отношениях с шоуменом.

Стоит указать, что звезд замечают вместе на светских мероприятиях. Они часто появляются в Instagram друг друга, а на днях Салем даже снялся в клипе певицы на ее новую песню "Сама". Более того, из-за службы ведущего и его постоянного отсутствия, Лидия забрала к себе собаку Даниэля.

По словам исполнительницы, они очень сблизились с шоуменом с начала полномасштабного вторжения. Даниэль был первым, кто поддержал Lida Lee, в сложный для нее период. Как известно, по сети ходили слухи об алкогольной зависимости певицы. Сама артистка также помогала ведущему и передавала ему необходимые вещи на фронт.

"Мы реально во время войны очень сильно сдружились, и Даня был тем человеком, который первым меня поддержал в трудный период. А мы в свое время были первыми, кто помог, когда он только ушел на фронт. Мы предоставили плитоноски, когда у нас был волонтерский штаб", - указала Лидия.

Знаменитость подчеркнула, что сейчас у них с Салемом чисто дружеские отношения. Иногда их объединяет работа, совместные проекты, однако любви между ними нет. Также Lida Lee намекнула, что ее сердце свободно и она пока не готова к отношениям.

"Когда женщина познакомилась с собой, никого она не хочет достаточно долго к себе подпускать", - заверила певица.

Напомним, ранее Lida Lee рассказала о своем состоянии на фоне слухов об алкозависимости.

Вас также могут заинтересовать новости: