По ее словам, их связывают "очень классные отношения".

Известная украинская певица Lida Lee, которая недавно ошеломила новостью о разрыве с любимым, отреагировала на слухи о романе с телеведущим и военным Даниэлем Салемом.

В интервью Тимуру Мирошниченко Лида затронула тему личных отношений, но на вопрос, связывают ли ее с Салемом романтические отношения, ответила неоднозначно.

"Поговаривают, в шоу-бизнесовых кругах, что были или есть романтические отношения с Даниэлем Салемом", - спросил Мирошниченко.

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Певица ответила, что вокруг ее личной жизни немало слухов. В частности, ей "приписывали" роман с экс-продюсером Дмитрием Монатиком. С этими сплетнями потом связывали и разрыв их контракта.

"Что я тебе буду рассказывать, если ты все сам сказал. С Даниэлем мы в очень классных отношениях. И поэтому сплетничаете дальше", - ответила Лида Ли с улыбкой.

На уточняющий вопрос, были ли у Лиды и Даниэля свидания, звезда ответила: "Свидания? Нет. Свиданий не было. Хотя, у меня был этот страх - остаться одной. Но сейчас, как женщина, скажу, что это такой интересный период жизни, когда ты принадлежишь только себе".

Личная жизнь Лиды Ли и Дэниела Салема

Недавно известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в проекте "Голос країни", Lida Lee поделилась печальной новостью - она рассталась со своим бойфрендом через 5 лет отношений.

В программе "Утро в большом городе" артистка рассказала, что за все годы отношений ей так и не поступило предложение руки и сердца.

В то же время в июле 2023 года стало известно о том, что Даниэль Салем разводится с женой после 17 лет брака. Он сказал, что они с женой Марией еще до 24 февраля 2022 года задумывались о расторжении брака и даже подавали документы, но потом бракоразводный процесс был поставлен на паузу. Причина развода - ревность с обеих сторон.

Поговаривают, что Салем изменял жене. Именно в этом может заключаться настоящая причина его развода.

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