Артистка откровенно поделилась с поклонниками своими размышлениями.

Популярная украинская певица Lida Lee начала появляться в сети после слухов о ее алкогольной зависимости. Артистка рассказала о своем эмоциональном состоянии и, как чувствовала себя последние годы.

Исполнительница в своем Instagram опубликовала видео, на котором она лежит в ванной. При этом заметно, что расстроена. На фоне она спокойным голосом рассказала о своем самочувствии.

"Я долго бежала, ища ответы, растворяясь в других, и полностью обесценив себя и то, что приобретала годами. Я не чувствовала ничего", - поделилась Лидия.

Видео дня

По словам певицы, в течение нескольких лет она убегала сама от себя. Только сейчас Lida Lee это поняла, но когда ее моральное состояние было наихудшим. Сейчас звезда после того, как рассказала об измене близких, пытается помочь себе самостоятельно, не полагаясь ни на кого.

"Я была на грани, и мне казалось, что за той чертой все начнется по-другому, но пересекая ее - я оказалась в пропасти. Один на один. И самое страшное было признаться себе в том, что все это время, я бежала от самой себя. Эти моральные качели разрушили мое состояние и я впервые упала очень больно. И спасать стала себя сама. И первое, что я сделала - извинилась перед собой за то, что когда все топили, я не спасала сама себя", - написала артистка.

Отметим, что на прошлой неделе Lida Lee впервые за долгое время выступила на сцене. Она спела песню "Дим" вместе с Позитивом. Фанаты певицы сразу заметили, что ее поведение изменилось.

Напомним, ранее Лидию подловили вдребезги пьяной после концерта.

Вас также могут заинтересовать новости: