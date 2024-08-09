Он раскрыл детали сотрудничества исполнительницы с продюсерами.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал детали сотрудничества загадочной певицы Klavdia Petrivna, которая засветила свое лицо в новом клипе, с продюсерами. Звездный обозреватель заявил, что скоро артистку, которая скрывается под большими шляпами, заменят на другую.

Уже длительное время по сети ходят слухи, что под маской и кимоно скрывается молодая артистка Соломия Опрышко. Именно она, как пишут поклонники, и выпускает хиты под псевдонимом Klavdia Petrivna.

В конце августа исполнительница даст первые сольные концерты в столичном Дворце спорта. Она пообещала "раскрыть все карты" во время выступления. Вероятно, певица наконец покажет свое лицо фанатам и станет известно, кто эта загадочная звезда.

Музыкальный лейбл Nebo Music, с которым сотрудничает Klavdia Petrivna, уже готовится к этому событию. По словам Беспалова, продюсеры задокументировали, что молодая исполнительница не будет иметь права на псевдоним Klavdia Petrivna. Следовательно, имя и песни принадлежат Nebo Music.

Более того, Богдан говорит, что после того, как Соломия Опрышко снимет с себя маску и подтвердит, что она - Klavdia Petrivna, продюсеры заменят ее на другую исполнительницу. Как объяснил блогер, это нужно лейблу для того, чтобы не терять интерес слушателей к Klavdia Petrivna.

"Ходят слухи, что сейчас Nebo Music начинают активно искать новых девушек, новую талантливую певицу, которой заменят Klavdia Petrivna. Я пока что не знаю, насколько это правда, но такие слухи в профессиональных кругах уже появились. Лейбл не делает больших ставок на Соломию Опрышко, понимая, что после того, как она во Дворце спорта во время своего большого сольного концерта раскроет лицо, пройдет совсем немного времени и упадет интерес к Соломии. Но успели все запатентовать, подписать контракты. Бренд "Klavdia Petrivna" не будет принадлежать Соломии. Соответственно, можно этот бренд использовать, как группу "ВИА Гра". Типа, название одно и то же, девушки меняются", – сказал звездный обозреватель.

К слову, среди наиболее известных песен Klavdia Petrivna "Знайди мене", "Імператори", "Я тобі брехала", "Барабан", "Я щаслива".

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о загадочной Klavdia Petrivna. Артистка дала совет юной исполнительнице.

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