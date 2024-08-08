Klavdia Petrivna засветила свое лицо в новом клипе (видео)

Вы это можете увидеть сами.

Загадочная певица Klavdia Petrivna выпустила новый клип на песню под названием "Їде дах", в котором могла засветить свою лицо.

Так, в кадре появились сразу три девушки, которых подозревали в том, что именно они выступают под псевдонимом Klavdia Petrivna.

Во-первых, в клипе снялась Маша Кондратенко, которая не опровергает и не подтверждает то, что именно она может быть этой загадочной артисткой.

Также на ролике можно увидеть артистку в закрытом образе, в котором обычно и выступает Klavdia Petrivna. Третья девушка - Соломия Опрышко.

Блогер Богдан Беспалов недавно рассказывал о том, что настоящая Klavdia Petrivna - это Соломия Опрышко.

Интересно, что Соломия появилась в кадре буквально на несколько секунд, а затем исчезла. Поклонники увидели в этом подсказку.

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о загадочной Klavdia Petrivna.

"Загадочная, таинственная, новая звезда, лидер на стриминг-платформах и с миллионами просмотров в YouTube - все это о Klavdia Petrivna. Наделала шума, стала самой известной, стала самой стриминговой, самой успешной молодой артисткой. Это действительно феномен", - высказалась о звезде Кароль.

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