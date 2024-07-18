Артистка дала совет юной исполнительнице.

Известная украинская певица Тина Кароль, во время встречи с которой загадочная Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо, рассказала, что думает о молодой артистке. Опытная исполнительница дала некоторые советы начинающей певице.

Klavdia Petrivna стала главной героиней нового выпуска вокального шоу Кароль "Дом звукозаписи". Артистка перепела известную песню "Намалюй мені ніч", и теперь она зазвучала по-новому.

В начале программы Тина не скупилась на комплименты. Она красиво представила юную коллегу и вспомнила, какой фурор произвела Klavdia Petrivna в украинском шоу-бизнесе своим появлением.

"Загадочная, таинственная, новая звезда, лидер на стриминг-платформах и с миллионами просмотров в YouTube - все это о Klavdia Petrivna. Наделала шума, стала самой известной, стала самой стриминговой, самой успешной молодой артисткой. Это действительно феномен", - высказалась о звезде Кароль.

Исполнительница поинтересовалась у Клавдии, как она относится к своей бешеной популярности. А также поинтересовалась, как готовится к первому сольному концерту во Дворце спорта в Киеве 30 августа. Klavdia Petrivna говорит, что наслаждается славой и понемногу начинает понимать, как быть звездой.

"Это довольно трудно. Я пока вникаю в эти все процессы, но мне приносит удовольствие. Мне уже очень не терпится выступить. Раз Бог мне дал, значит должна взять себе этот крест на душу и пройти достойно", - ответила молодая артистка.

В дополнение, Тина пожелала Klavdia Petrivna достичь еще больших высот в музыке, а также посоветовала не потерять свою цель, которой юная певица следует.

"Мы тебе желаем единственного - успеха. Чтобы тебя не сломил украинский шоу-бизнес, потому что он как есть на Западе Украины слово такое: очень досадный. И я тебе лично хочу пожелать не терять свою миссию, именно она выведет тебя всегда на правильные пути", - пожелала Кароль.

Напомним, ранее Артем Пивоваров высказался о Klavdia Petrivna. Певец рассказал неизвестный факт о коллеге.

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