Леся Никитюк прокомментировала молчание Регины Тодоренко.

Пока опальная телеведущая Регина Тодоренко молчит о войне и спокойно живет в России, украинская звезда Леся Никитюк помогает переселенцам и ведет информационную войну.

Многие знаменитости уже пытались достучаться до Регины и призвать ее высказаться о войне в Украине, но девушка упорно продолжает молчать. По ее словам, в ее семье наложено вето на политические темы, так как у них с мужем разные взгляды.

При этом Леся Никитюк в очередной раз высказалась о молчании Тодоренко и других звезд России.

"Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, молчат. Знаете, это как одни выбирают орел, другие – решку. А вот некоторые не могут определиться. Я хочу обратиться к тем, кто не может определиться – на ребре долго не простоишь", - сказала Никитюк в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, ранее Никитюк обратилась к украинским военным и призвала их вернуться домой живыми и целыми, так как еще нужно выйти замуж.

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