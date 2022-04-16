Украинская телеведущая дала интервью Гордону.

Телезвезда Леся Никитюк, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пошла волонтерить, дала интервью журналисту Дмитрию Гордону. В интервью Леся обратилась к украинским военным, передала им привет и призвала возвращаться живыми.

Дмитрий Гордон спросил у звезды Нового канала, не нашла ли она себе жениха.

"Ой, Дима. У нас тут большая часть - это женщины и дети. Все мужчины остаются защищать нашу страну. Я всем нашим военным записываю видео и говорю: возвращайтесь целыми, потому что мне надо замуж, мне ж надо, чтобы выбор был", - прокомментировала Никитюк.

"И вообще, всем ребятам, всем Вооруженным силам Украины, большой привет. Благодаря вам, пацаны, мы благодаря вам достали пластины из лифчиков и кевларовые трусы сменили на кружевные", - рассказала Леся Никитюк с улыбкой.

Напомним, ранее телеведущая и блогерша Никитюк рассказала, чем занимается на войне.

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