Все из-за "тайной" недвижимости Примадонны.

В РФ подали в суд на певицу Аллу Пугачеву. Примадонна, как утверждают росСМИ, задолжала за "коммуналку". Она якобы не оплатила все счета за подачу газа на свою "тайную" недвижимость.

Речь идет о земельном участке в Подмосковье, площадь которого составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Певица, по данным изданий страны-агрессора, не полностью платила за подачу газу в мае и июне. Поэтому у нее накопился долг в размере около 15 тысяч рублей (почти 6 тысяч гривень).

Из-за этого "Газпром межрегионгаз" подал в суд на Пугачеву. Сообщается, что в ближайшее время дело о "злостной неплательщице" начнут рассматривать.

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Помимо этого, российские пропагандистские СМИ уже пишут, что Примадонна якобы должна не только за подачу газа. Ее обвиняют в том, что она не платила и за другие коммунальные услуги.

"В суд поступил иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой А. Б. о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - утверждают издания.

Сама певица информацию о долгах и "тайной" недвижимости не комментирует. В последнее время СМИ РФ снова пытаются нападать на Пугачеву и ее мужа Максима Галкина. Звездная пара не пытается оправдываться и относится ко всему этому с юмором. Уже долгое время Пугачева вместе с семьей живет в Израиле, а ее супруг активно гастролирует по разным странам.

К примеру, недавно в РФ начали утверждать, что концерты Галкина в Эстонии начали отменять из-за того, что он якобы там "не нужен". Сам юморист лишь пошутил над россиянами, которые пытались облить его грязью.

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