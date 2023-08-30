В РФ начали радоваться "отмене" его концертов в Таллине.

Юморист Максим Галкин записал новое видео, в котором обратился к россиянам. Недавно в СМИ страны-агрессора появилась информация о том, что его концерты начали "массово отменять". На все это артист ответил с юмором.

Муж Аллы Пугачевой отметил, что его концерты в Таллине действительно отменили, но это случилось явно не из-за того, что он там "не нужен". По словам Галкина, он увидел новости, в которых его высмеивали россияне.

"Вот говорил классик: "Не читайте по утрам газет". Но нет-нет, да и заскочишь. Периодически еще читаю комментарии... Но тут читаю, такие злорадные: "Отменили у тебя концерт в Таллине. Никому ты не нужен". Ну это, кстати, диапазон высказываний. От "никому не нужен" до большого интереса. Где у меня, что у меня должно состояться", - рассказал Галкин.

Среди критиков был и одиозный Сергей Соседов. Галкина это откровенно повеселило. Он даже высмеял фамилию музыкального обозревателя, который годами пытался задеть и его, и его жену.

"Сегодня я посмотрел в интернете.. Боже мой, кто только не высказался по поводу того, что теперь у меня не будет концертов в Эстонии... От Соседова до "МК". ОтСоседова... Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что вообще это интересует российскую прессу. Будет концерт, не будет... Бывают ситуации самые разные, так что ты даже непричастен к объявлению концерта", - заявил Галкин.

Реакция сети

Пользователей развеселила реакция Галкина на россиян, которые пытаются облить его грязью. Они пишут:

"Всем злорадствующим, как говорится: "отСоседова!"

"Соседов у нас сейчас в топе! Позорище просто"

"Всего вам самого наилучшего, Максим! Заставили посмеяться".

Напомним, ранее сын Пугачевой и Галкина заставил сеть ликовать. Пользователи заметили, что мальчик "забывает русский язык"

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