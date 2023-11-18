В этот день к могиле актрисы пришли ее родные, друзья и коллеги.

На Берковецком кладбище в Киеве освятили памятник актрисе Руслане Писанке. Это произошло 17 ноября - в день рождения звезды. Ей должно было бы исполниться 58 лет.

Как сообщает "Обозреватель", в день рождения актрисы на месте ее захоронения собрались друзья и родные, среди них режиссер Наталья Ворожбит, телеведущие Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, директор департамента утреннего вещания "1+1" Юлия Жмакина.

Муж Русланы Игорь Исаков признался, что очень волновался, что мастера не успеют с изготовлением памятника ко дню рождения Русланы, но все удалось.

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"Обычно мы никогда не праздновали дома. Почему-то так приходилось, что Руся в этот день была на гастролях или на съемках. Когда она работала не в Киеве, то я ехал к ней. Но признаюсь, последние годы дни рождения Руси были не такими веселыми, как хотелось, потому что она родилась 17 ноября, а ее родной брат умер 18. Сами понимаете", - поделился мужчина.

Перезахоронение Русланы Писанки

Руслана Писанка умерла в Германии. Там ее и похоронили. Впрочем, потом муж перевез прах жены в Украину и перезахоронил на Берковецком кладбище вместе с ее мамой.

Заупокойную литию и освящение памятника в день рождения Русланы совершил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

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