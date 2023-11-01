Он хотел, чтобы его покойная жена покоилась рядом со своими родными.

Игорь Исаков поведал, что именно побудило его перезахоронить жену – известную телеведущую и актрису Руслану Писанку, которая умерла от тяжелой болезни. О своем решении он рассказал изданию "Обозреватель".

Мужчина признался, что длительное время после смерти не мог найти себе места – ему казалось, что Руслана не имеет покоя. Впоследствии он решил перенести место упокоения жены с крипты Спасо-Преображенского собора на другое кладбище, расположенное на Берковцах.

"Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: пожалуй, надо, чтобы вся семья была вместе. Сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе", – вспомнил Игорь.

Видео дня

Мужчина подчеркнул, что не имел желания об этом рассказывать, пока не будет готов памятник. Известно, что мастера должны выполнить все работы до 17 ноября - дня рождения Русланы.

Исаков уточнил, что в этот день хочет увидеть священника, которого очень уважала его жена.

"Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много. Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными – папой, мамой и братом. Пригласим близких и друзей – кто сможет, тот придет", – добавил мужчина.

Памятник у Русланы Писанки будет непафосный, скромный, как и у родных, покоящихся рядом с ней.

Напомним, ранее муж Русланы Писанки рассказал, как живет после мучительной потери. Исаков не верил, что болезнь заберет у него жену. Мужчина будто не хочет до сих пор верить в смерть Писанки. Он ничего не меняет в доме.

Вас также могут заинтересовать новости: