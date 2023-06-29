Певица побывала на концерте мировой звезды в Польше и уже поделилась впечатлениями.

Украинская певица Оля Полякова посетила концерт Бейонсе. Она была приятно поражена уровнем ее выступления. Впрочем, "Королева ночи" заподозрила мировую звезду в "плагиате".

Так, Полякова заметила, что номер Бейонсе, во время которого она сидела на огромном серебряном коне, очень напоминает ее выступление. На концерте украинки действительно был похожий реквизит.

"Боже, это же мой конь. А я думаю, куда он из гаража исчез. И в плаще я летала в "Королеве ночи"! А говорите, они на нас не смотрят. Подглядывают!" - пошутила Полякова.

После концерта, на который она ходила, в частности, со своей старшей дочерью Машей, певица подробно поделилась впечатлениями. Полякова признала, что ей понравилось выступление, однако она заметила, что Бейонсе уже не столь энергична.

"Побывала я на шоу Бейонсе в Варшаве, это последний концерт ее тура. Она, конечно, машина, как всегда. Шоу просто масштабное! Круто очень, крутые костюмы. Мне кажется, что она более расслабленно работает, чем когда-то. Но это было очень круто. Шоу шло три часа, она поет, танцует - машина!"- отметила Полякова.

Кроме этого, певица с грустью признала, что такие же крутые концерты можно было бы проводить в Украине. Впрочем, все изменила полномасштабная война, которую против нашей страны развязала Россия.

"И все это можно делать у нас. лишь бы только закончилась война и появились деньги. Блин, смотришь на это и думаешь: они всю жизнь работают и не останавливаются. А нас поставили всех на "стоп". Ничего, прорвемся!" - добавила певица.

Впоследствии Полякова поделилась "народным творчеством".Не только она заметила "плагиат" на концерте Бейонсе. В сети уже начали делать забавные мемы со сравнением выступлений украинки и мировой звезды.

Бейонсе "плагиатит" Полякову - видео

Напомним, ранее Полякова рассказала о проблемах с "бандитами". Ее вывозили в лес, хотели изнасиловать и избивали.

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