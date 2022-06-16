Кароль почтила память мужа в годовщину их свадьбы.

Украинская певица Тина Кароль показала архивное фото со своим покойным супругом Евгением Огиром в годовщину их свадьбы.

Певица неоднократно говорила, что Евгений - это лучший мужчина в ее жизни, и такого как он вряд ли она когда-то еще встретит. В браке с Огиром Кароль была очень счастлива, у них родился сын Вениамин, который очень похож на своего отца.

Но их счастливая история любви оборвалась в тот момент, когда Огир умер от рака желудка. Певица тяжело переживала утрату и еще много лет не могла найти себе места.

Сейчас она говорит о том, что готова к новым отношениям и очень хочет дочку, но забыть покойного супруга никогда не сможет, ведь любовь к нему сильнее всего другого.

15 июня у Кароль и Огира могла бы быть годовщина свадьбы - 14 лет со дня официальной росписи. В честь этого дня звезда показала архивное фото, которое они сделали еще в день свадьбы.

"Мы - вечность. Знаю, что смотришь", - подписала фото Тина.

Напомним, ранее Тина Кароль описала идеального мужчину, за которого готова выйти замуж.

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