Певица спровоцировала много вопросов.

Певица Оля Полякова решила немного отдохнуть от будничной рутины и отправилась в баню. На своей странице в Instagram знаменитость показала, как попарилась.

Она опубликовала видео, на котором лежит на деревянном бревне полностью обнаженной, лишь грудь артистка прикрыла руками.

В этот момент неизвестный мужчина парил ее веником. Радостная Полякова поделилась эмоциями: "Дорогие мои, а я в бане".

Стоит отметить, что такое оздоровление по душе Поляковой, ведь она вышла на связь с поклонниками в очень хорошем настроении и с улыбкой на лице.

К слову, рядом с ней не видно ни ее супруга Вадима Буряковского, ни ее детей - Алисы и Маши. Вероятно, певица решила расслабиться без своей семьи.

Реакция соцсетей

"Что это за дедуля с вами?"

"Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь"

"Деду повезло"

"Муж не ревнует к деду?"

"Как бы я хотел быть на месте деда"

Напомним, ранее Оля Полякова на Занзибаре похвасталась стройной фигурой. Компанию на отдыхе певице составила ее дочь Маша. Полякова рассказала, что отдых был незапланированным и решение принималось за один день.

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