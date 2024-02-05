Певица Оля Полякова решила немного отдохнуть от будничной рутины и отправилась в баню. На своей странице в Instagram знаменитость показала, как попарилась.
Она опубликовала видео, на котором лежит на деревянном бревне полностью обнаженной, лишь грудь артистка прикрыла руками.
В этот момент неизвестный мужчина парил ее веником. Радостная Полякова поделилась эмоциями: "Дорогие мои, а я в бане".
Стоит отметить, что такое оздоровление по душе Поляковой, ведь она вышла на связь с поклонниками в очень хорошем настроении и с улыбкой на лице.
К слову, рядом с ней не видно ни ее супруга Вадима Буряковского, ни ее детей - Алисы и Маши. Вероятно, певица решила расслабиться без своей семьи.
Реакция соцсетей
- "Что это за дедуля с вами?"
- "Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь"
- "Деду повезло"
- "Муж не ревнует к деду?"
- "Как бы я хотел быть на месте деда"
Напомним, ранее Оля Полякова на Занзибаре похвасталась стройной фигурой. Компанию на отдыхе певице составила ее дочь Маша. Полякова рассказала, что отдых был незапланированным и решение принималось за один день.