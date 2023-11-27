Компанию на отдыхе певице составила ее дочь Маша.

Украинская певица Оля Полякова похвасталась отдыхом на Занзибаре. Артистка проводит время вместе со старшей дочерью Машей.

В своем Instagram Полякова рассказала, что отдых был незапланированным и решение принималось за один день.

"Я решила ехать на Занзибар в один день. Просто так сложились звезды. Я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев шесть часов езды. В Кишиневе был самолет на Занзибар. Так мы сюда и попали. Здесь сезон дождей и нам об этом, правда, никто не сказал. Но мы бы все равно поехали, если честно. Дождь бывает, но он не на весь день", - поделилась звезда.

Артистка показала, как с дочерью нежится на пляже. По ее словам, отдых на Занзибаре не хуже, чем на Мальдивах.

"На Занзибаре "море",как на Мальдивах, прямо в ноль. Называется "зачем платить больше", но, конечно, нет такой приватности, как на Мальдивах. Здесь такой пионерский лагерь. Все ходят в одно время есть, пить", - рассказала Полякова.

При этом она уточнила, что наслаждаться океаном и теплом она будет лишь шесть дней.

Стои отметить, что 44-летняя Оля Полякова имеет отменную фигуру, которая позволяет ей носить самые смелые купальники.

Ранее УНИАН писал, что украинская певица Оля Полякова прибавила в весе. По ее словам, она бросила курить "электронку" и перестала употреблять алкоголь. Однако теперь вместо этого она начала много есть.

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