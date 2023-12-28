Оба его брака были неудачными.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу дважды был официально женат. Первой его супругой была опасльная певица Ани Лорак, а второй - визажистка Лилия. Со второй он не пробыл в браке и года.

Как оказалось, Налчаджиоглу любит разгульную жизнь. Инсайдер издания "Обозреватель" сообщил, что Мурат зарабатывает деньги и тратит их на развлечения, в том числе и на других женщин.

Также информатор рассказал, что родители Мурата никогда серьезно не воспринимали его избранниц.

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"Родители Мурата никогда не воспринимали Лорак серьезно и даже не считали ее женой сына. Они относились к ней как к игрушке, с которой не скучно, потому что звезда и при деньгах", – поделился инсайдер.

Он добавил, что родители Мурата - влиятельные в Турции люди, поэтому он постоянно крутится в компаниях богатых людей.

"Он умеет находить влиятельных друзей из высшего света с большими деньгами. Входит в элитную тусовку в Турции за счет родителей, которые немного выше среднего класса. Мурат умеет зарабатывать, но не умеет масштабировать заработки и накапливать. Семья Мурата имеет деньги, а сам Мурат зарабатывает чисто на "потусить", – добавил инсайдер.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу подогрел слухи о романе с участницей "Холостяка".

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